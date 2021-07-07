Внимание! Жара усиливается: метеослужба повысила уровень опасности

В связи с не спадающей жарой государственная метеослужба повысила уровень опасности с первого уровня до второго.

Второй уровень означает, что погода представляет опасность, возникают необычные погодные явления, в связи с чем нужно быть очень внимательным и постоянно следить за прогнозом погоды и всеми рекомендациями властей.

Риск возникновения лесных пожаров местами высокий и очень высокий в Центральной и Восточной Эстонии.

В ближайшие дни ожидаются ливни и грозы, больше всего осадков выпадет на западе и севере страны.

На востоке и юго-востоке количество осадков более скромное, но полностью дожди не исключены.