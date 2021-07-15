На Эстонию надвигается пыль из Сахары

По словам синоптика Кайро Кийтсака, эта пыль и раньше достигала стран Балтии, просто раньше СМИ не так сильно обращали на это внимание.

Например, 17 октября 2017 года из-за пыли большая часть дня прошла будто в сумерках. Небо принимало местами темно-серый, местами красный окрас, а осадки были темными словно деготь.

Согласно прогнозам, пыль достигнет Западной и Юго-Западной Эстонии не позднее сегодняшнего вечера, а в течение завтрашнего дня распространится по всей стране.

”Модели прогнозов показывают, что концентрации аэрозольных частиц будут высокими до субботы. В воскресенье они начнут уменьшаться, и пыль будет медленно отступать на юго-юго-восток. На новой неделе западное течение принесет нам освещающий воздух, который сделает небо чище. Температурный фон также снизится”, — говорит Кийтсак.

По его словам, пыль повлияет на прозрачность атмосферы. ”Небо может стать таким белесым, размытым. Кроме того, нынешняя воздушная масса имеет относительно высокую влажность, что также сыграет свою роль. Как водяной пар, так и аэрозоль ослабляют и солнечное излучение”, — отмечает синоптик.

”Возможны небольшие колебания фона температуры воздуха. В эти дни, несомненно, следует следить за данными станций мониторинга качества воздуха”, — рекомендует он.