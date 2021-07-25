Бегом на пляж! Сегодня в Эстонии ожидается 28°C, а на неделе — до 32°C

Воскресенье, 25.07:

Днем: В основном солнечно и сухо. Ветер преимущественно западных направлений 1-5, порывы 9 м/с. Температура воздуха 23..28°C.

Понедельник, 26.07:

Ночью: Ясно и сухо. Ветер слабый и переменный. Температура воздуха 11..16, на побережье до 20°C.

Днем: Солнечно, вечером местами более облачно, но без осадков. Ветер слабый и преимущественно восточных направлений, на островах и северном побережье юго-восточный, восточный ветер до 8 м/с. Температура воздуха 25..30°С, на побережье с наветренной стороны прохладнее.

Вторник, 27.07:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье до 21°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Вечером на островах и юго-западе Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 4-10, во второй половине дня на островах порывы 14 м/с. Температура воздуха 28..32, на побережье с наветренной стороны до 24°С.

Среда, 28.07:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер восточный, юго-восточный 3-8, в начале ночи на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы.Вечером, начиная с запада, осадки поредеют. Ветер преимущественно южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 19..25°С.