29.07.2021, 16:06
Синоптики предупреждают: ветер усиливается до штормового. Ожидаются гроза и град, возможны перебои в электроснабжении(5)
Foto: Toomas Assak
По сообщению Государственной службы погоды, над Эстонией усиливается область низкого давления, постепенно усиливается ветер, скорость которого в пятницу достигнет штормового.
30 июля ожидаются грозы, возможен град, юго-западный ветер до 25 метров в секунду порывами даже сильнее.
Штормовой ветер может поломать деревья. Не исключено, что упавшие деревья повредят линии электропередачи, и местами могут случиться перебои в энергоснабжении.
Ветер начнет утихать в ночь на 31 июля. На выходных ожидаются обильные осадки, прогремят грозы.