Синоптики предупреждают: ветер усиливается до штормового. Ожидаются гроза и град, возможны перебои в электроснабжении

30 июля ожидаются грозы, возможен град, юго-западный ветер до 25 метров в секунду порывами даже сильнее.

Штормовой ветер может поломать деревья. Не исключено, что упавшие деревья повредят линии электропередачи, и местами могут случиться перебои в энергоснабжении.

Ветер начнет утихать в ночь на 31 июля. На выходных ожидаются обильные осадки, прогремят грозы.