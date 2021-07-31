Пока только разминка: настоящие ливни ожидаются в начале новой недели(5)
Читайте прогноз погоды в Эстонии на ближайшие дни от pogoda.ee:
Воскресенье, 01.08:
Ночью: Начиная с запада облачность уплотнится и осадки распространятся на материк, возможная гроза. Ветер юго-западный, южный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с, на островах и в районе Рижского залива утром 8-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 13…17°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Пройдут дожди с грозами, после обеда, начиная с юга, облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер преимущественно юго-западный 7-12, порывами до 17 м/с, в районе Рижского залива в первой половине дня 10-15, порывами до 20 м/с, к вечеру ветер ослабеет. Температура воздуха 18…21, на юге Эстонии до 23°C.
Понедельник, 02.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный 3-9, в начале ночи порывы до 14 м/с, к утру ветер ослабеет. Температура воздуха 10…14, на побережье до 18°С.
Днем: Преимущественно облачно, на островах облачно с прояснениями. Зона плотных осадков распространится с юга на северо-восток, наиболее сильные дожди пройдут к востоку от воображаемой линии Пярну-Таллинн, местами возможна гроза. Ветер северо-западный, западный 4-10, порывами до 14, вечером в Причудье до 18 м/с. Температура воздуха 15…21°С.
Вторник, 03.08:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, на северо-востоке осадки могут быть сильными, возможна гроза. Ветер западной четверти 4-10, порывами 13 м/с, на северном побережье и на берегу Чудского озера порывами до 18 м/с. После полуночи ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха 10…16°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. К вечеру вероятность осадков уменьшится. Ветер западной четверти 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 16…21°С.
Среда, 04.08:
Ночью: Ясно или малооблачно, утром, начиная с запада, облачность уплотнится и местами может пройти кратковременный дождь. Ветер западной четверти 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 7…12, на побережье до 16°С.
Днем: Переменная облачность, в некоторых метсах пройдет кратковременный дождь. Ветер преимущественно западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 17…20°С.