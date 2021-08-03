Каким будет август? Синоптик обещает, что летнее тепло еще вернется

“Официальный прогноз еще составляется, но в общих чертах август обещает быть теплым”, — говорит синоптик. По его словам, зоны низкого и высокого давления будут сменять друг друга, поэтому в августе будет и ветер с дождем, и солнце, и грозы.

Что же значит “в общих чертах теплый”? Кийтсак объясняет, что это будет 20-25 градусов, но, скорее всего, будут и более жаркие дни.

Читайте прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee.

Вторник, 03.08:

Днем: Утром облачно c прояснениями. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Во второй половине дня, начиная с островов, облачность поредеет и вероятность выпадения осадков уменьшится. Ветер западной четверти 5-11, порывами до 15, на побережье до 17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 16..20°C.

Среда, 04.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти 3-9, до полуночи на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 7…12, на побережье до 16°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 17..21°С.

Четверг, 05.08:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 7…12, на побережье до 16°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменного направления, вечером восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 18..22°C.

Пятница, 06.08:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье до 17°C.

Днем: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 19..24°C.