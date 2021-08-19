Выходные будут дождливыми

Суббота, 21.08: Ночью: Переменная облачность. Местами, с большей вероятностью на островах, кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 15°С. Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 15..19°C.

Воскресенье, 22.08:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, к утру осадков станет больше. Ветер западный, северо-западный 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди. Ветер северо-западный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 15..19°C.