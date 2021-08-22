Наступает последняя неделя лета: к чему готовиться?

Понедельник, 23.08

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 15°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный 5-11, на побережье порывами 14, вечером до 17 м/с. Температура воздуха 14..18°С.

Вторник, 24.08

Ночью: На западе Эстонии незначительная облачность, вероятность осадков небольшая. На востоке — облачно и во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный 5-11, на побережье, после полуночи также и на востоке страны порывами 14-17, в районе Финского залива до 20 м/с. Температура воздуха 4-9, на побережье до 14°C.

Днем: На островах Эстонии переменная облачность, без существенных осадков. На материке — облачно с прояснениями и во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный 5-11, порывами 14-17, в первой половине дня на северо-восточном побережье до 20 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 12..16°C.

Среда, 25.08

Ночью: В начале ночи небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. В отдельных местах образуется туман. После полуночи облачность уплотнится, к утру, начиная с северо-запада, пойдёт дождь. В начале ночи ветер слабый и переменного направления, после полуночи повернёт к южной четверти и к утру усилится 5-10, на западном побережье 14 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 14°С.

Днем: Преимущественно облачно. Область плотных осадков начнёт распространяться с островов на материк, на юго-востоке страны количество осадков ожидается небольшим. Усилится южный и юго-восточный ветер 7-12, порывы 15, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха 12..16°С.

Четверг, 26.08