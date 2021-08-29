Предстоящая неделя будет дождливой

Понедельник, 30.08:

Ночью: Переменная облачность. Местами возможен слабый дождь. В отдельных местах образуется туман. Ветер северо-восточный 3-8, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт слабый дождь. Вечером небо прояснится. Ветер северо-восточный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 16..20°С.

Вторник, 31.08:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Местами образуется туман. Ветер северо-восточный 2-8, на островах западной Эстонии порывами до 13 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-восточный и северный 4-10, на островах западной Эстонии порывами до 15 м/с. Температура воздуха 16..20°С.

Среда, 01.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На юго-востоке Эстонии местами пройдёт дождь. Ветер северной четверти 3-9, на островах западной Эстонии порывами 15 м/с. Температура воздуха 8..14°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-11, на побережье порывами до 15, на островах 18 м/с. Температура воздуха 14..18°С.

Четверг, 02.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет дождь. Ветер северный и северо-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с.Температура воздуха 5..10, на побережье до 13°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет небольшой дождь. Ветер северо - западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, вечером развернется к западному. Температура воздуха 12..15°C.

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