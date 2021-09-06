Выше 20 градусов тепла — ждем бабье лето? Синоптики о температуре на неделю

В свежем прогнозе метеослужбы синоптики утверждают, что в пятницу днем температура поднимется до 20 градусов тепла. В субботу и воскресенье градусник может показать до 23 градусов выше нуля.

Стоит ли ждать бабье лето? “Я сказал бы, что это просто продолжение лета, несмотря на прохладный период в начале сентября. Однако теперь воздушный поток над нами изменил направление и температура воздуха будет расти”, — сказал Delfi cиноптик Кайро Кийтсак. По его словам, эта неделя будет теплой, ночных заморозков не будет, но классических летних солнечных и безветренных дней ожидать не стоит.

Причина в том, что Эстония находится как раз на границе двух зон давления — зона высокого давления распространяется на юг, а зона низкого давления — на север. “Такая пограничная ситуация означает ветреную переменную облачность и благоприятные условия для развития ливней. Сегодня прогнозы показывают, что умеренная летняя жара распространится как минимум на неделю”, — добавил он.

В ближайшие дни температура воздуха составит около 16-18 градусов тепла.