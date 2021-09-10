ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Грозовые шторма будут все чаще приходить в Эстонию. Смотрите, где их ожидается больше всего!

По словам лектора климатологии и метеорологии Таллиннского университета Юри Каменика, летние дожди в Эстонии станут все более частыми, продолжительными и интенсивными. ”Летом движение воздуха будет более слабым, что означает увеличение вероятности аномалий”, — сказал Каменик.

Он назвал районы, где грозы наиболее вероятны. Смотрите интерактивную карту!

Гроз по какой-то причине всегда больше всего в районе Симуна, а также в Эльва, Куусалу, Аэгвиду. Но самый богатый на грозы регион — это территория между Пылва и Валга.

В списке самых безопасных мест — Нарва и Нарва-Йыэсуу , которые защищен от грозы с одной стороны Финским заливом, а с другой Чудским озером. Людям, которые боятся грозы, также имеет смысл перебраться в Палдиски, Виймси, Юминда, полуостров Маху или Раквере.

Каменик отметил, что будет больше проливных дождей продолжительностью полчаса-час.

Он отметил, что самую большую проблему сильные грозы будут представлять в городах, где искусственные поверхности затрудняют проникновение воды в почву.