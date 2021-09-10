Бабье лето, ты ли это? На выходных в Эстонии — до 23 градусов тепла

Суббота, 11.09:

Ночью: Переменная облачность. На севере Эстонии местами пройдет небольшой дождь. В отдельных местах образуется туман. Ветер южной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 9..15°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 19..23, на побережье местами 16°С.

Воскресенье, 12.09:

Ночью: Облачность уплотнится, на островах пойдет дождь и зона осадков начнёт смещаться на материк. Ветер южной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 9..14°С, к утру повысится.

Днем: В основном облачно. Местами пройдут ливни. Ветер южный и юго-западный 5-10, вечером на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Понедельник, 13.09:

Ночью: В материковой части страны облачно, на островах — с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10, порывами 12 м/с, утром, начиная с островов, ветер развернется к западному и северо-западному и усилится порывами 15 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: В первой половине дня на островах переменная облачность, на материке — в основном облачно и пройдёт кратковременный дождь. После обеда, начиная с северо-запада, облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер западный и северо-западный 6-12, порывами 15, на побережье 18, вечером на побережье Финского залива до 20 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Вторник, 14.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, в основном без осадков, только в начале ночи еще возможен кратковременный дождь на северо-востоке Эстонии. Ветер северо-западный 5-12, порывами 15, в начале ночи на северном побережье до 20 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 13°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, порывами 14, на северо-восточном побережье в первой половине дня до 18 м/с. Температура воздуха 12..15°C.