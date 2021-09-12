Государственная метеослужба вынесла предупреждение первого уровня: ожидаются грозы и сильный дождь

Дожди распространятся от Западной и Юго-Западной Эстонии в сторону Востока и Северо-Востока, местами ожидаются грозы. Утром гроза наблюдалась в Ляэнемаа, Рапламаа и Пярнумаа, осадки местами были сильные. Во многих местах туман.

Ветер южной четверти 1-7 м/с; утром, начиная с островов, ветер развернется к юго-западному направлению и усилится порывами до 10 м/с. Температура воздуха 10...15°C.

В воскресенье днем преимущественно облачно. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 16...21°С.

Сохранятся осадки и в понедельник, после чего ненадолго утихнут, прогнозируют синоптики.

Понедельник, 13.09:

Ночью: В материковой части страны облачно, на островах - с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с, утром на островах ветер развернется к западному, северо-западному направлению и усилится порывами до 15 м/с. Температура воздуха 11...16°С.

Днем: Начиная с запада облачность поредеет, зона осадков отойдет на восток и к вечеру осадки повсеместо прекратятся. Ветер западный, северо-западный 6-11, порывами 14, на побережье 17 м/с, а на побережье Финского залива 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 12...15, в первой половине дня на юго-востоке страны до 17°С.

Вторник, 14.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10, на побережье до 12, порывами 15 м/с, в начале ночи на северном побережье 10-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 6...12°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10, порывами 14, на северном побережье 9-13, порывами до 18 м/с. Во второй половине дня ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха 12...15°C.

Среда, 15.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Местами образуется туман. Ветер западный, северо-западный 3-9, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 2...8, на поверхности почвы местами -1, на побережье до 12°C.

Днем: Облачно с прояснениями, местами будет идти морось. Ветер северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 10...15°C.