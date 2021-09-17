Привет, осень! На выходных будет прохладно и ветрено

Суббота, 18.09:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-9, на островах до 11, порывами 16 м/с. Температура воздуха 3…7, при длительных прояснениях понизится до 0 градусов, на поверхности почвы до -3°С, на побережье до 11°С.

Днем: Переменная облачность, преимущественно сухо. Ветер северо-восточный, восточный 4-10, порывами 14, на побережье до 16 м/с. Температура воздуха 9…13°С.

Воскресенье, 19.09:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, на побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 1…6, на поверхности земли понизится до 0…-3°С, на побережье местами около 10°C.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 8…12°С.

Понедельник, 20.09:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10, на побережье порывами 12- 15 м/с. Температура воздуха 0…+5, у поверхности земли 0…-5, на побережье до 9°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура 8…11°С.

Вторник, 21.09:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-8, на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 0..+5, на поверхности почвы 0..-5, на побережье до 9°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8, на северном побережье порывами 12 м/с. Температура 8…11°С.