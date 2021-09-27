ГАЛЕРЕЯ | В Таллинн заглянула золотая осень. К сожалению, ненадолго

К сожалению, Золотая осень продлится недолго. Уже во вторник небо затянут облака - как минимум до конца рабочей недели.

Вторник, 28.09

Ночью: Облачность увеличится, но без существенных осадков. Местами возможен туман. Ветер восточных направлений 2-8, на островах и побережье юго-восточный, восточный ветер порывами до 11 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье островов до 11°С.

Днем: Облачно с отдельными прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный 4-10, на островах и побережье порывы до 13 м/с, во второй половине дня постепенно ослабеет. Температура воздуха 10..13°С.

Среда, 29.09

Ночью: Преимущественно облачно, без существенных осадков. Преобладает юго-восточный ветер 1-6, на побережье островов до 10 м/с. Температура воздуха 5..9, на побережье островов до 11°С.

Днем: Преимущественно облачно. Местами возможен моросящий дождь. Ветер преимущественно юго-восточный 3-9, вечером на островах поырвами до 13 м/с. Температура воздуха 10..13°С.

Четверг, 30.09

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3-8, на островах до 10, поырвами до 13 м/с. Температура воздуха 2..7, на побережье островов до 11°С.

Днем: Облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Вечером на островах начнется дождь. Ветер юго-восточный 5-11, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха 9..12°С.

Пятница, 01.10

Ночью: В основном облачно. Дождь распространится с островов по всей Эстонии. Ветер юго-восточный, южный 4-10, на побережье островов порывами до 14 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье островов до 11°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер южный 4-10, на островах и западном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 10..14°С.