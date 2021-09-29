НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Нас ждут приятные выходные. Затем погода изменится

Четверг, 30.09

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный 3-8, на островах западной Эстонии 6-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2..8, на побережье местами до 11°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Вечером на островах западной Эстонии местами пройдёт дождь. Ветер юго-восточный 5-12, на островах порывы до 15 м/с. Температура воздуха 8..12°С.

Пятница, 01.10

Ночью: В основном облачно. Во многих местах дождь, на востоке Эстонии лишь кое-где. К утру на островах облачность рассеется. Ветер юго-восточный, южный 3-9, в начале ночи на островах порывами до 14 м/с, после полуночи ослабеет. Температура воздуха 3..8, на побережье до 11°С.

Днем: На островах и западном побережье переменная облачность, в материковой части — облачно. Местами небольшой дождь. Вечером небо прояснится. Ветер южной четверти 3-9, во второй половине дня на западе порывами 13 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

Суббота, 02.10

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-8, на западе Эстонии порывами 13 м/с. Температура воздуха 2..7, на островах до 11°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10, порывами 12, на островах и западном побережье порывами до 15 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 11..15°С.

Воскресенье, 03.10

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-9, на островах порывами 13 м/с, утром усилится. Температура воздуха 2..7, на островах до 11 °С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-11, порывами 14, на островах до 18 м/с. Температура воздуха 12..15°С.

Борьба российского антициклона и атлантического циклона продолжится с переменным успехом и на следующей неделе.

В понедельник значительно усилится юго-восточный ветер. Но сплошной облачности еще не ожидается: сохранится по-прежнему теплая и без осадков погода.

Во вторник циклону удастся совершить прорыв: облачность усилится. Вероятность осадков увеличится. В ночные часы столбик термометра опустится до +5, в дневное время он будет показывать чуть выше 10°C.