Прогноз на неделю: без осадков, днем до 16 градусов тепла

Понедельник, 04.10:

Ясная или малооблачная, сухая погода. Вечером на западе Эстонии облачность уплотнится, но осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 5-11, порывы 13, на островах и побережье до 16 м/с. Температура воздуха 12..16°С.

Вторник, 05.10:

Облачно с прояснениями. На западе и севере Эстонии местами дождь. Ветер юго-восточный 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 10..14°С.

Среда, 06.10:

Малооблачно и без осадков. Ветер юго-восточный 5-11, порывами 15, на островах в первой половине дня до 18 м/с. Температура воздуха 12..15°С.

Четверг, 07.10:

Малооблачно и без осадков. Ветер преимущественно южный 5-10, в первой половине дня порывы до 14 м/с. Температура воздуха 10..14°С.