03.10.2021, 19:41
Прогноз на неделю: без осадков, днем до 16 градусов тепла(1)
Foto: Argo Ingver
Синоптики обещают достаточно хорошую погоду на первую неделю октября.
Понедельник, 04.10:
Ясная или малооблачная, сухая погода. Вечером на западе Эстонии облачность уплотнится, но осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 5-11, порывы 13, на островах и побережье до 16 м/с. Температура воздуха 12..16°С.
Вторник, 05.10:
Облачно с прояснениями. На западе и севере Эстонии местами дождь. Ветер юго-восточный 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 10..14°С.
Среда, 06.10:
Малооблачно и без осадков. Ветер юго-восточный 5-11, порывами 15, на островах в первой половине дня до 18 м/с. Температура воздуха 12..15°С.
Четверг, 07.10:
Малооблачно и без осадков. Ветер преимущественно южный 5-10, в первой половине дня порывы до 14 м/с. Температура воздуха 10..14°С.