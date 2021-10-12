В ближайшие дни будет дождливо. К выходным улучшения ждать не стоит

Среда, 13.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 1..8°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. До обеда сохранится туман. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье также северный ветер 2-8 м/с. Температура воздуха 8..11°С.

Четверг, 14.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Во многих местах образуется туман. Ветер западных направлений 2-7, порывами 10 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье западной Эстонии до 8°С.

Днем: Облачно с прояснениями, после обеда переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Поздним вечером на островах облачность уплотнится и подойдет зона осадков. Ветер юго- западный, южный 5-12 после обеда на побережье порывами 15,на островах до 18 м/с. Температура воздуха 7..11°С.

Пятница, 15.10:

Ночью: Дождевые облака смещаются с островов на материк и утру достигнут Чудского озера. Ветер южный и юго-западный 5-12, порывами 15, на побережье 18 м/с. Температура воздуха 2..7, на западе Эстонии до 10°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет небольшой дождь. После обеда островов достигнет более плотная зона осадков и вечером распространится на материк. Ветер южный и юго-западный 5-12, порывами 15, на побережье 18 м/с. Температура воздуха 7..10,на западе Эстонии до 12°С.

Суббота, 16.10:

Ночью: Облачно и дождливо. Ветер южный и юго-западный 5-12, порывами 15, на побережье 18 м/с. После полуночи, начиная с островов развернётся на северо-западный и усилится на побережье порывами 21 м/с. Температура воздуха 3..8,в начале ночи на побережье до 12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер западный,северо-западный 5-12, порывами 15, на побережье 18,у берегов Финского залива до 21 м/с. Температура воздуха 5..9°С.