Синоптик: после дождливых и ветреных выходных наступит сухая и холодная погода

Новая неделя после выходных начнется с холода и преимущественно без осадков. Ветер тоже станет слабее. В ночь на вторник температура во многих местах в стране может упасть ниже нуля.

Однако уже к среде над Эстонией вновь появятся дождевые облака. Одно радует — вместе с осадками придет и более теплая воздушная масса.

Смотрите прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee.

Четверг, 14.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Во многих местах образуется туман. Ветер преимущественно западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье до +8°С.

Днем: В первой половине дня облачно с прояснениями и во многих местах сохранится туман, в послеполуденные часы переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Поздно вечером на островах облачность уплотнится и подойдет новая зона осадков. Ветер преимущественно западных направлений 1-7, на островах порывы до 10 м/с, во второй половине дня ветер перейдет к южному, юго-западному и, начиная с островов, усилится 5-12, на побережье порывы 15, на островах поздно вечером до 18 м/с. Температура воздуха 7..11°С.

Пятница, 15.10:

Ночью: Дождевые облака распространятся с островов на материк. Ветер южный, юго-западный 5-12, порывами 15, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха 2..7, на западе Эстонии до 10°С.

Днем: Облачно. Во многих местах небольшой дождь. Новая зона плотных осадков достигнет островов и распространится на материк. Ветер южный, юго-западный 5-12, порывами 15, на побережье 18 м/с, вечером, начиная с запада, ветер перейдет к западному и немного ослабеет. Температура воздуха 7..11°С.

Суббота, 16.10:

Ночью: В начале ночи блачно и дождливо, после полуночи облачность рассеется и осадки поредеют. Ветер юго-западный, западный 5-12, на побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 2..7, на побережье до 10°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 5-12, на побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 7..11°С.

Воскресенье, 17.10: