22.10.2021, 17:30
ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, во что превратили шторм и прилив пярнуский пляж!(27)
Вчера вечером штормовой ветер поднял уровень моря на пярнуском пляже так высоко, что вода скрыла мол, а прибрежный променад оказался посреди водной глади.
Романтикам сегодня в Пярну не повезло: пришлось отложить прогулку по молу, который, согласно легенде, приносит влюбленным парам счастье — поднявшаяся в результате шторма морская вода его поглотила.
"Расположение мола можно только угадать по некоторым знакам — они еще виднеются", — говорит фотограф Эйлики Пукк. — Прибрежная пешеходная дорожка оказалась посреди воды, как в озере".
Несмотря на то, что уровень воды высокий, имущество жителей на сей раз вроде бы серьезно не пострадало.