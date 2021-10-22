ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, во что превратили шторм и прилив пярнуский пляж!

Романтикам сегодня в Пярну не повезло: пришлось отложить прогулку по молу, который, согласно легенде, приносит влюбленным парам счастье — поднявшаяся в результате шторма морская вода его поглотила.

"Расположение мола можно только угадать по некоторым знакам — они еще виднеются", — говорит фотограф Эйлики Пукк. — Прибрежная пешеходная дорожка оказалась посреди воды, как в озере".

Несмотря на то, что уровень воды высокий, имущество жителей на сей раз вроде бы серьезно не пострадало.