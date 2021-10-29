Последняя улыбка осени? Предстоящие выходные подарят прекрасную погоду

Суббота, 30.10

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер юго-западный, южный 4-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 3..9°С.

Днем: Малооблачная, без осадков погода. Ветер южных направлений 3-9, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 9..13°С.

Воскресенье, 31.10

Ночью: Малооблачная, без осадков погода. Местами образуется туман. Ветер преимущественно южный 3-9, до полуночи на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 9..12°С.

Понедельник, 01.11

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-9, утром на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха 3..7,на наветренном побережье около 10°С.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-11, на островах и западном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8..12°С.

Вторник, 02.11

Ночью: В основном ясно, к утру облачность увеличится. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10, на островах и западном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2..7, на наветренном побережье до 9°С.

Днем: Облачно с прояснениями,вечером местами дождь. Ветер юго-восточный 5-11, на побережье порывами 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха 6..11°С.