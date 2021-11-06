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06.11.2021, 14:45

БОЛЬШОЙ ПРОГНОЗ | Предсказатель погоды: "никогда не видел такой длинной селезенки". Что экстремального ждать нам от предстоящей зимы?

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Sven Arbet
Предсказатели погоды Maaleht рассказали, какая зима нас ждет и есть ли надежда на снежное Рождество.

”Никогда ранее охотники так рано не приносили мне свиную селезенку. Она принадлежала довольно старому кабану, и что характерно: раньше мне никогда не доводилось иметь дело с таким длинным органом — около 50 сантиметров, прямо как ремень для штанов”, — рассказал предсказатель погоды Арво Сайдла из деревни Койксе в Рапламаа.

При этом мужчина отметил, что для определения погоды важна не длина селезенки, а толщина и ширина. Первый показатель отображает холодные и теплые периоды, второй — количество снега.

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