Хорошего от погоды на выходных ждать не приходится

Суббота, 06.11:

Ночью: Облачно с отдельными прояснениями. Дождь. Ветер западный, юго-западный 5-11, порывы 14, на побережье до 12, порывами 16 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Днем: Облачно с прояснениями и с кратковременные осадки. Местами возможнв гроза и осадки с примесью града. Во второй половине дня, начиная с запада, облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 5-11, порывы 14 м/с, на островах и побережье северо-западный ветер до 13, порывами 18 м/с, при зарядах осадков могут быть более сильные порывы. Температура воздуха 3..8°С.

Воскресенье, 07.11:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможен и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 5-10, на побережье порывами 15 м/с, после полуночи ветер ослабеет и станет южных направлений. Температура воздуха -1..+4, на побережье до +7°С.

Днем: Начиная с юго-запада облачность уплотнится. Зона дождей распространится через всю Эстонию, возможен и мокрый снег. Ветер перейдет к юго-восточному, восточному, к вечеру в южных уездах к юго-западному 4-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 3..9°С.

Понедельник, 08.11:

Ночью: Облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 3-9, на островах западной Эстонии и северном побережье ветер северо-восточный, северный 10-15, порывами до 20 м/с, к утру повсеместно станет северо-восточным и немного ослабеет. Температура воздуха 0..+4, на побережье островов местами 7°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, вечером облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер северо-восточный, северный 5-12, на островах и побережье порывами 15 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 1..6°C, вечером понизится.

Вторник, 09.11:

Ночью: Малооблачно и без существенных осадков. Ветер преимущественно северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -1..-6, на побережье местами до +3°C.

Днем: Малооблачно, во второй половине дня, начиная с запада, облачность увеличится. Вечером на западе Эстонии во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер перейдет к южному, юго-западному и во второй половине дня усилится 5-12, на побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха -1..+4°C.