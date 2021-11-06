В воскресенье по всей Эстонии дожди с мокрым снегом. Что дальше?

Воскресенье, 07.11:

Ночью: Переменная облачность, местами кратковременные осадки в виде дождя или мокрого снега. Утром, начиная с юго-запада, облачность увеличится и зона плотных осадков начнет распространяться на северо-восток. Ветер западный, северо-западный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с, после полуночи ослабеет и станет южных направлений. Температура воздуха -1..+4, на побережье до +7°С.

Днем: Облачность уплотнится повсюду. Дожди с примесью мокрого снега распространятся по всей Эстонии. Ветер станет восточным, юго-восточным, к вечеру в южных уездах южный, юго-западный ветер, на севере Эстонии преимущественно восточный, северо-восточный 4-10, порывы 14, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 3..9°С.

Понедельник, 08.11:

Ночью: Облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 3-9, порывы 12, на островах западной Эстонии и северном побережье ветер северо-восточный, северный 10-15, порывами до 20 м/с, к утру в континентальной часмти станет северным 7-12, порывы 15 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, вечером облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер северо-западный, северный 6-11, порывы 15, на северном побережье до 20 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 2..6°C, вечером понизится.

Вторник, 09.11:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -1..-6, на побережье местами до +3°C.

Днем: Малооблачно, во второй половине дня, начиная с запада, облачность увеличится. Вечером на западе Эстонии местами дождь. Ветер западных направлений 2-7 м/с, во второй половине дня перейдет к южному, юго-западному и усилится 5-10, на островах и побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Среда, 10.11: