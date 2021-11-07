07.11.2021, 21:33
В понедельник погода не порадует: дождь, мокрый снег, ветер(5)
Foto: Madis Veltman
По данным эстонских синоптиков, в понедельник ожидается ненастная погода.
В ночь на понедельник будет облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 3-9, порывы 12, на островах и побережье ветер северо-восточный, северный 10-15, порывами до 23 м/с, после полуночи в континентальной части станет северным, северо-восточным и усилится 7-12, порывы 15 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.
Днём: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, вечером облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер северо-западный, северный 6-12, порывы 18, на северном побережье до 23 м/с, к вечеру постепенно ослабеет. Температура воздуха 2..6°C, вечером понизится до 0°С.