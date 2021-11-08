Осторожно! Предстоящей ночью улицы Таллинна станут скользкими

”Поскольку на большинстве автомобилей все еще установлены летние покрышки, водителям нужно быть очень осторожными при передвижении ночью и в утренние часы, — сказал заместитель руководителя Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. — С прояснением погоды дорожное полотно подсохнет, но из-за повышенной влажности очень вероятно, что ночью на дорогах образуется наледь”.