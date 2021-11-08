08.11.2021, 16:34
Осторожно! Предстоящей ночью улицы Таллинна станут скользкими(5)
Foto: Risto Pirnipuu
Согласно прогнозу погоды, температура воздуха предстоящей ночью опустится ниже нуля, из-за чего всем участникам движения стоит быть готовыми к тому, что проезжая часть и тротуары могут стать скользкими.
”Поскольку на большинстве автомобилей все еще установлены летние покрышки, водителям нужно быть очень осторожными при передвижении ночью и в утренние часы, — сказал заместитель руководителя Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. — С прояснением погоды дорожное полотно подсохнет, но из-за повышенной влажности очень вероятно, что ночью на дорогах образуется наледь”.
Тармо Сульг добавил, что хотя договорные партнеры города готовы к борьбе с наледью, всем участникам движения все же необходимо быть осторожными, поскольку дорожные условия могут быстро меняться.