Выходные пройдут без существенных осадков, но будет холодно

Суббота, 13.11:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. На востоке Эстонии более облачно и в Ида-Вирумаа возможны небольшие осадки. Местами образуется туман. Ветер северо-западный, западный 2-8, в начале ночи на северо-восточном побережье порывы до 13 м/с, к утру ветер переменный, слабый. Температура воздуха -3..+3, на побережье до +6°С.

Днем: Облачность, начиная с запада, увеличится, но будет без существенных осадков. Ветер переменный, слабый, на островах и в районе Рижского залива юго-восточный ветер 3-8 м/с. Температура воздуха 3..5, на островах до 7°С.

Воскресенье, 14.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь или мокрый снег. Ветер южных направлений перейдет к северным направлениям 1-7 м/с. Температура воздуха -2..+2, на побережье до +6°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северных направлений 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 3..6°С.

Понедельник, 15.11:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-8, на северном побережье в начале ночи северо-восточный ветер порывами до 12 м/с. Температура воздуха -1..-6, на побережье до +3°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. В первой половине дня ветер южных направлений 2-8, во второй половине дня усилится юго-западный ветер 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Вторник, 16.11:

Ночью: Облачность увеличится. На севере и западе Эстонии местами небольшой дождь или мокрый снег. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывами 14, на северном побережье до 17 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии -2..-5, на западе -1..+4°С, к утру повысится.

Днем: В основном облачно. На севере и западе Эстонии местами небольшой дождь или мокрый снег. Ветер юго-западный 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха +2..+7, на юго-востоке до -1°С.