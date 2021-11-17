НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Погода подготовила нам разнообразное меню, но одно блюдо будет неизменным

Четверг, 18.11

Ночью: Облачно. Зона дождей распространится с островов на материк. на востоке Эстонии возможен мокрый снег. Ветер преимущественно южный, юго-западный 5-11, на побережье порывами 15-17 м/с, на островах после полуночи перейдет к западному. Температура воздуха 2..6°С.

Днем: Облачно. Во многих местах кратковременный дождь, кое-где с мокрым снегом, в середине дня, начиная с островов, облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 5-12, на побережье порывы до 17 м/с, во второй половине на островах и северном побережье перейдет к северо-западному. Температура воздуха 4..7°С.

Пятница, 19.11

Ночью: Переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки. Ветер западных направлений 4-10, на северном побережье в начале ночи западный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2..+2, на побережье до +5°С.

Днем: Начиная с запада облачность уплотнится. Во второй половине дня зона дождей с мокрым снегом распространится с запада на восток. Ветер юго-западный, западный 4-10, на побережье порывами 14 м/с, вечером в материковой части южных направлений 3-8 м/с, на островах станет северо-западным и быстро усилится порывами до 17 м/с. Температура воздуха 2..6, на островах и западном побережье 6..10°С.

Суббота, 20.11

Ночью: Облачно, дождь и мокрый снег. После полуночи, начиная с островов, облачность рассеется и осадки поредеют. Ветер станет северо-западным и усилится 6-12, порывы 15, на побережье до 20 м/с, в начале ночи на востоке Эстонии переменный, слабый ветер. Температура воздуха 0..+6°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь с мокрым снегом. Северо-западный, западный ветер 6-12, порывы 15, на побережье до 20 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 3..7°С.

Воскресенье, 21.11

Ночью: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь с мокрым снегом. Северо-западный, западный ветер 5-11, на побережье порывы 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -2..+3, на побережье до +5°С.