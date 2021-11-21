У вас все еще летняя резина? Скорее меняйте! Водителей предупреждают об изменении дорожных условий

“На многих автомобилях все еще установлена летняя резина, автовладельцам стоило бы заменить летние покрышки на зимние. Поездки на летних покрышках в условиях снегопада крайне опасны. К тому же, это существенно затрудняет нормальное движение транспорта в городе”, — сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг, добавив, что шипованной резине стоит предпочесть ламельные покрышки, которые не загрязняют воздух и, тем самым, позволяют сберечь здоровье горожан.