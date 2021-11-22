В понедельник по всей Эстонии пройдет мокрый снег, дорожные условия станут зимними(1)
Синоптики обещают, что в понедельник снег и мокрый снег пройдут по всей Эстонии — начнутся на западе и будут двигаться в восточном направлении.
В результате многие дороги покроются льдом, потому что температура воздуха в Центральной и Восточной Эстонии не поднимется выше нуля. Также местами ожидается изморозь.
Читайте прогноз от pogoda.ee.
Понедельник, 22.11:
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный снег и мокрый снег, перемещаясь с западных районов страны в восточном направлении. Вечером на западе Эстонии, начиная с островов, облачность уплотнится. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывы 12 м/с, вечером на островах и побережье усилится юго-западный ветер порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах и западном побережье до +3 °С.
Вторник, 23.11:
Ночью: Начиная с запада, облачность уплотнится. В начале ночи местами небольшой снег и мокрый снег, около полуночи, к району островов подойдёт плотная зона осадков в виде снега и мокрого снега, и далее будет распространяться через материк, к утру достигнув Чудского озера. На островах осадки перейдут в дождь. Ветер южной четверти 3-9, на островах и западном побережье юго-западный ветер 7-13, порывами 18 м/с, после полуночи развернётся на северо-западный и усилится на побережье островов 15, порывами 20 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии -3..-6, на западе Эстонии -3..+3°С,к утру повысится.На дорогах скользко!
Днем: Облачно с прояснениями. На востоке страны снег, на западе пройдёт мокрый снег и дождь, во второй половине дня осадки станут реже. В первую половину дня ветер переменного направления 2-7, на островах северо-западный ветер 6-11, порывы до 15 м/с, вечером повернёт повсеместно к западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.
Среда, 24.11:
Ночью: Облачно, кое-где с прояснениями. Местами пройдёт снег, мокрый снег, на побережье дождь. Усилится юго-западный ветер 7-13, на побережье порывы 15 м/с, на северном побережье порывы до 20 м/с. Температура воздуха 0..-5,на побережье до +4°С.
Днем: Облачность поредеет. На востоке Эстонии местами пройдёт снег и мокрый снег, у берегов Финского залива также и дождь. Ветер юго-западный, западный 7-13, на побережье порывы 15 м/с, на северном побережье порывы до 17 м/с, после обеда постепенно развернётся на северо-западный и медленно ослабеет. Температура воздуха 3..7°С.
Четверг, 25.11:
Ночью: Облачно с отдельными прояснениями. Местами, преимущественно на побережье, пройдёт небольшой дождь. Ветер западного направления 3-9, после полуночи усилится юго-западный ветер 6-11, порывами 15 м/с. Температура воздуха -1..+6°С.
Днем: Облачно. В первую половину дня местами, после полудня — во многих местах пройдёт дождь. Ветер юго-западный 7-12, порывами 15 , в районе Рижского залива до 18 м/с. Температура воздуха 4..7°С.