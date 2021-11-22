В понедельник по всей Эстонии пройдет мокрый снег, дорожные условия станут зимними

Синоптики обещают, что в понедельник снег и мокрый снег пройдут по всей Эстонии — начнутся на западе и будут двигаться в восточном направлении.

В результате многие дороги покроются льдом, потому что температура воздуха в Центральной и Восточной Эстонии не поднимется выше нуля. Также местами ожидается изморозь.

Читайте прогноз от pogoda.ee.

Понедельник, 22.11:

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный снег и мокрый снег, перемещаясь с западных районов страны в восточном направлении. Вечером на западе Эстонии, начиная с островов, облачность уплотнится. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывы 12 м/с, вечером на островах и побережье усилится юго-западный ветер порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах и западном побережье до +3 °С.

Вторник, 23.11:

Ночью: Начиная с запада, облачность уплотнится. В начале ночи местами небольшой снег и мокрый снег, около полуночи, к району островов подойдёт плотная зона осадков в виде снега и мокрого снега, и далее будет распространяться через материк, к утру достигнув Чудского озера. На островах осадки перейдут в дождь. Ветер южной четверти 3-9, на островах и западном побережье юго-западный ветер 7-13, порывами 18 м/с, после полуночи развернётся на северо-западный и усилится на побережье островов 15, порывами 20 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии -3..-6, на западе Эстонии -3..+3°С,к утру повысится.На дорогах скользко!

Днем: Облачно с прояснениями. На востоке страны снег, на западе пройдёт мокрый снег и дождь, во второй половине дня осадки станут реже. В первую половину дня ветер переменного направления 2-7, на островах северо-западный ветер 6-11, порывы до 15 м/с, вечером повернёт повсеместно к западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Среда, 24.11: