КАРТА | Синоптики объявили штормовое предупреждение. Сегодня ночью дороги обледенеют!
В ночь на вторник ожидается северо-западный, северный ветер 5-12, на побережье порывами 15-18 м/с, к утру постепенно ослабеет. Температура воздуха -1..-6, на побережье до +3°С.
Днем во вторник небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный снег и мокрый снег, перемещаясь с западных районов страны в восточном направлении. Вечером на западе Эстонии, начиная с островов, облачность уплотнится. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывы 12 м/с, вечером на островах и побережье усилится юго-западный ветер порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах и западном побережье до +3 °С.
Государственная служба погоды передала для всей Эстонии штормовое предупреждение первой степени. Это означает: погода потенциально опасна. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за их дальнейшим развитием.
Чудское озеро
cеверо-западный ветер 8-11, порывами 15 м/с.
Северная часть Балтийского моря
22.11 вечером юго-западный ветер усилится 15, порывами дo 20 м/c, около полуночи ветер повернет на северо-западный .
Западная часть Финского залива
22.11 поздно вечером южный, юго-западный ветер усилится 13, порывами дo 18 м/c, под утро ветер повернет на северо-западный .
Проливы Моонзунд
22.11 поздно вечером юго-западный ветер усилится 15, порывами дo 20 м/c, после полуночи ветер повернет на северо-западный .
Северная часть Рижского залива
22.11 поздно вечером юго-западный ветер усилится 15, порывами дo 20 м/c, после полуночи ветер повернет на северо-западный .
Хийумаа
22.11 поздно вечером начнутся сильные осадки в виде мокрого снега, 23.11 после полуночи осадки перейдут в дождь. Во время мокрого дождя видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы! Юго-западный ветер усилится на побережье порывами до 15-20 м/с. 23.11 после полуночи ветер повернет на северо-запад.
Сааремаа
22.11 поздно вечером начнутся сильные осадки в виде мокрого снега, 23.11 после полуночи осадки перейдут в дождь. Во время мокрого дождя видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы! Юго-западный ветер усилится на побережье порывами до 15-20 м/с. 23.11 после полуночи ветер повернет на северо-запад.
Харьюмаа
23.11 около полуночи начнутся сильные осадки в виде снега и мокрого снега, после полуночи на западном побережье осадки перейдут в дождь. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы! Юго-западный ветер усилится на побережье порывами до 15-18 м/с, утром повернет на северо-запад.
Ляэнемаа
23.11 около полуночи начнутся сильные осадки в виде снега и мокрого снега, после полуночи на западном побережье осадки перейдут в дождь. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы! Юго-западный ветер усилится на побережье порывами до 15-18 м/с, утром повернет на северо-запад.
Пярнумаа
23.11 около полуночи начнутся сильные осадки в виде снега и мокрого снега, после полуночи на западном побережье осадки перейдут в дождь. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы! Юго-западный ветер усилится на побережье порывами до 15-18 м/с, утром повернет на северо-запад.
Рапламаа
23.11 около полуночи начнутся сильные осадки в виде снега, после полуночи осадки перейдут в мокрый снег. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы!
Ярвамаа
23.11 после полуночи начнутся осадки в виде снега. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы!
Валгамаа
23.11 после полуночи начнутся осадки в виде снега. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы!
Вильяндимаа
23.11 после полуночи начнутся осадки в виде снега. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы!
Ида-Вирумаа
23.11 утром начнутся осадки в виде снега. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы!
Йыгевамаа
23.11 утром начнутся осадки в виде снега. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы!
Ляэне-Вирумаа
23.11 утром начнутся осадки в виде снега. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы!
Пылвамаа
23.11 утром начнутся осадки в виде снега. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы!
Тартумаа
23.11 утром начнутся осадки в виде снега. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы!
Вырумаа
23.11 утром начнутся осадки в виде снега. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы!