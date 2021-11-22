КАРТА | Синоптики объявили штормовое предупреждение. Сегодня ночью дороги обледенеют!

Харьюмаа

23.11 около полуночи начнутся сильные осадки в виде снега и мокрого снега, после полуночи на западном побережье осадки перейдут в дождь. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы! Юго-западный ветер усилится на побережье порывами до 15-18 м/с, утром повернет на северо-запад.

