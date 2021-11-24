НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Готовимся к морозам: зима пришла, чтобы остаться

Четверг, 25.11

Ночью: Облачность увеличится. После полуночи местами небольшой дождь. Кое-где образуется туман, опасность гололеда. Ветер южных направлений 3-8 м/с усилится после полуночи и к утру юго-западный ветер 5-10, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -4..+1, на островах и местами на побережье +2..+5°С, к утру повысится. На дорогах может быть скользко!

Днем: Облачно. В первой половине дня местами небольшой дождь, во второй половине дня дожди более интенсивные и во многих местах. Ветер в основном юго-западный 5-11, порывы 14, на побережье до 18 м/с, вечером на островах и северо-западном побережье ослабеет и перейдет к северо-западному. Температура воздуха 4..8°С.

Пятница, 26.11

Ночью: Облачно. Дождь, начиная с северо-запада, перейдет в мокрый снег. Утром на островах облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер юго-западный 5-12, порывами 14, в районе Рижского залива до 18 м/с, на островах и северо-западном побережье ветер северных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха +1..+6°С, утром понизится около 0°С.

Днем: На западе Эстонии малооблачно и без осадков. На востоке облачно, дожди с мокрым снегом, во второй половине дня облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. Мокрый снег, кое-где и дождь. Ветер преимущественно западный, северо-западный 3-9, до полудня еще порывы до 15 м/с. Температура воздуха -1..+2, на побережье островов до +4°С, во второй половине дня, опустится ниже 0°С. Дороги станут скользкими.

Суббота, 27.11

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На юго-востоке в начале ночи возможен небольшой снег или мокрый. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 0..-6, на побережье островов до +2°С.

Днем: Начиная с юга облачность увеличится. На юге Эстонии и северном побережье местами снег. Северо-восточный ветер усилится 5-11, на островах и северном побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха 0..-3, на побережье островов до +1°С.

Воскресенье, 28.11