В преддверии зимы: на выходных нас ждут снег, метель и скользкие дороги

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства предупреждает всех участников движения о том, что в предстоящие выходные погодные условия изменятся. В соответствии с прогнозом погоды, сегодня вечером температура воздуха опустится ниже нуля градусов, холода сохранятся на протяжении всей следующей недели. В Таллинне снегопады начнутся в воскресенье, высока опасность возникновения гололеда. Снегопады продлятся всю следующую неделю. В начале недели толщина снежного покрова может превысить 10 сантиметров.

“Для автовладельцев, которые планируют использовать транспортное средство на следующей неделе, наступил последний момент установить зимние покрышки, поскольку на выходных температура воздуха понизится и дороги станут скользкими. К тому же, с 1 декабря ездить на летней резине запрещено. Поездки в снегопад на летних покрышках крайне опасны”, — сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.

По словам Сульга, нужно учитывать, что зимние дорожные условия требуют от водителей некоторой адаптации, поэтому, отправляясь в поездку, следует запастись временем и терпением. Чрезмерные риски в дорожном движении могут привести к ДТП.

Договорные партнеры Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства в оперативном режиме следят за изменениями погоды. В случае снегопада или при возникновении гололеда на городские улицы будет выведена вся имеющаяся уборочная техника.

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Суббота, 27.11:

Ночью: В северной Эстонии переменная облачность, без существенных осадков. В южной Эстонии облачно, пройдёт снег, мокрый снег. в первой половине ночи также и дождь. Ветер северный и северо-восточный 2-9, на побережье порывами 12 м/с, утром на островах усилится до 10, порывами 15 м/с. Температура воздуха 0…-5, на побережье островов и до полуночи в южной Эстонии до +2°С. На дорогах скользко!