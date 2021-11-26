В преддверии зимы: на выходных нас ждут снег, метель и скользкие дороги
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства предупреждает всех участников движения о том, что в предстоящие выходные погодные условия изменятся. В соответствии с прогнозом погоды, сегодня вечером температура воздуха опустится ниже нуля градусов, холода сохранятся на протяжении всей следующей недели. В Таллинне снегопады начнутся в воскресенье, высока опасность возникновения гололеда. Снегопады продлятся всю следующую неделю. В начале недели толщина снежного покрова может превысить 10 сантиметров.
“Для автовладельцев, которые планируют использовать транспортное средство на следующей неделе, наступил последний момент установить зимние покрышки, поскольку на выходных температура воздуха понизится и дороги станут скользкими. К тому же, с 1 декабря ездить на летней резине запрещено. Поездки в снегопад на летних покрышках крайне опасны”, — сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.
По словам Сульга, нужно учитывать, что зимние дорожные условия требуют от водителей некоторой адаптации, поэтому, отправляясь в поездку, следует запастись временем и терпением. Чрезмерные риски в дорожном движении могут привести к ДТП.
Договорные партнеры Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства в оперативном режиме следят за изменениями погоды. В случае снегопада или при возникновении гололеда на городские улицы будет выведена вся имеющаяся уборочная техника.
Смотрите прогноз от pogoda.ee.
Суббота, 27.11:
Ночью: В северной Эстонии переменная облачность, без существенных осадков. В южной Эстонии облачно, пройдёт снег, мокрый снег. в первой половине ночи также и дождь. Ветер северный и северо-восточный 2-9, на побережье порывами 12 м/с, утром на островах усилится до 10, порывами 15 м/с. Температура воздуха 0…-5, на побережье островов и до полуночи в южной Эстонии до +2°С. На дорогах скользко!
Днем: Облачность, начиная с юга, уплотнится. Снег пройдет в основном в южной Эстонии и местами с метелью, легкий снег может выпасть и на северном побережье. Северо-восточный ветер усилится 7-13, на побережье порывами 18, вечером на островах и северном побережье до 15, порывами до 21 м/с. Температура воздуха 0..-3, на побережье островов до +1°С. На дорогах скользко!
Воскресенье, 28.11:
Ночью: Облачно. Интенсивный снегопад распространится с юга на север. На островах добавится и мокрый снег. Местами метель. Северо-восточный ветер 5-10, порывами до 14, на островах и побережье до 21 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.
Днем: Облачно. Пройдет снег, на островах добавится и мокрый снег. Местами метель. Во второй половине дня прояснится и, начиная с юга, вероятность осадков уменьшится. Северо-восточный ветер 4-10, порывами 14, на северном побережье до 20 м/с, во второй половине дня северо-восточный и восточный ветер начнет ослабевать. Температура воздуха 0..-5°С, вечером при прояснении понизится до -8°C.
Понедельник, 29.11:
Ночью: До полуночи — облачно с прояснениями, после полуночи облачность уплотнится. Легкий снег пройдет в основном в прибрежной зоне. К утру с юга на север распространится более плотная зона осадков. Начнется метель. До полуночи ветер северо-восточный и восточный 3-9, на северном побережье порывами до 15 м/с, после полуночи усилится северо-восточный ветер над континентом 5-11, порывами 14, на островах и побережье до 18 м/с. Температура воздуха 0..-7, до полуночи при ясном небе понизится до -10°С.
Днем: Облачно. Пройдёт снег, в южной Эстонии также и мокрый снег. Местами метель. Ветер северо- восточный 5-11, порывами 14, на островах и побережье 18-22 м/с, во второй половине дня на юге Эстонии ослабеет. Температура воздуха 0..-3, в южной Эстонии до +2°С.
Вторник, 30.11:
Ночью: Облачно. Во многих местах пройдет легкий снег, поземок. Ветер северо-восточный и северный 5-10, в Северной Эстонии порывами 14, на побережье до 18 м/с, на островах и западном побережье ветер северный и северо-западный 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 0..-5°C.
Днем: Облачно, вечером — с прояснениями. Во многих местах пройдет легкий снег, местами поземок. Ветер северо-западный и северный 7-12, порывами 15, на островах и западном побережье материка до 20 м/с. Температура воздуха 0..-5°C.