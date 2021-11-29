Метеослужба вынесла предупреждение: Эстонию накроет сильный снегопад

По данным государственной метеослужбы, к вечеру выпадет 2-7 см снега. Ветер северо-восточный, северный, на островах и побережьях порывами 16, вечером до 20 м/с. На дорогах высока опасность обледенения.

В ночь на вторник в Восточной Эстонии сильный снегопад и метель продолжатся, добавится около 6-12 см снега. Ветер сильный, северо-восточного и северного направлений.

В связи с этим метеослужба вынесла предупреждения первого, то есть самого низкого уровня. Это означает, что в определенных условиях погода может быть опасной. Людям рекомендуется следить за прогнозами.