В ближайшие дни наступят морозы. Температура опустится до -15 градусов

Вторник, 30.11:

Ночью: Облачно. . Снег, метель, более интенсивный снег на востоке Эстонии. К утру на островах и западном побережье осадков станет меньше. Ветер северо-восточный, северный, после полуночи северный, северо-западный 5-10, порывы 14, на островах и побережье 9-14, порывы до 20 м/с. Температура воздуха 0..-6°С.

Днем: Облачно, на островах с прояснениями. На востоке Эстонии снег во многих местах, на западе лишь кое-где.Местами метель. Ветер северо-западный, северный 5-12, на островах и побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 0..-6°С. На дорогах скользко!

Среда, 01.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег и еще метели. Ветер северо-западный 5-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха -3..-9, на побережье островов 0..-3°C.

Днем: Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер преимущественно западных направлений 3-9, в первой половине дня на побережье порывы до 15 м/с, вечером перейдет к восточному. Температура воздуха -3..-8, на островах 0..-2, к вечеру в континентальной части понизится до -8..-14°C.

Четверг, 02.12:

Ночью: Облачность увеличится. Местами снег, к утру вероятность осадков возрастет. Ветер переменный 1-7, на островах перейдет к восточному, северо-восточному и усилится 5-11, порывы до 15 м/с. Температура воздуха -7..-12, местами до -15, на островах и местами на побережье -2..-6°C.

Днем: Облачно. Во многих местах снег, метель. Ветер северо-восточный 5-11, на островах порывы до 15 м/с, вечером перейдет к северному. Температура воздуха -2..-8, на северо-востоке до -11°C.

Пятница, 03.12:

Ночью: В основном облачно. Во многих местах снег. Ветер северных направлений 2-8, в начале ночи на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -2..-8°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер станет западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье островов около 0°C.