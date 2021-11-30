Скоро ударят крепкие морозы! Как долго они продержатся? Отвечает синоптик

"На основании сегодняшнего движения воздушных масс в атмосфере можно сказать, что зима утверждается", — сообщил Кийтсак порталу Delfi.

"Сейчас с севера поступает холодный воздушный поток, поэтому температура будет падать. На нынешней неделе нас ожидают даже двузначные минусовые температуры, — вероятно, термометр покажет в континентальной части 15 градусов ниже нуля", — отмечает синоптик.

По его словам, нужно иметь в виду, что для температуры воздуха существенную роль играет облачность. "Там, где облаков меньше или небо ясное, будет гораздо холоднее. Колебания температуры будут значительные. В основном на этой неделе будет облачно, прояснений мало".

Ожидается и снег. "Главным образом в Южной и Восточной Эстонии, где его и сейчас больше всего. В других регионах — значительно меньше. Снегопады затронут также северное побережье и острова".

По имеющимся сейчас данным, предстоящие выходные будут довольно прохладными: холода добавят воздушные массы из России. "Зимняя погода сохранится, по видимому, и на следующей неделе. Так что одевайтесь по погоде!" — призывает Кийтсак.