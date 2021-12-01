НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Эстонию ждут трескучие морозы: температура опустится до -20°. Сильно похолодает уже в ночь на четверг!(52)
По прогнозу эстонских синоптиков, в ночь на четверг температура воздуха резко опустится, а пик холодов придётся на вечер воскресенья.
Четверг, 02.12
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, местами метель. Ветер северо-западный, западный 5-12, на островах и побережье порывы 18 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха -2..-8, местами до -17. на побережье островов местами до +1°С.
Днем: Переменная облачность. Местами снег. Ветер западной четверти 3-9, на побережье порывы до 14, в первой половине дня 16 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -1..-7, на островах 0..-2°С, к вечеру понизится . На дорогах скользко!
Пятница, 03.12
Ночью: Облачность увеличится. Местами снег, к утру вероятность осадков возрастет. Ветер переменный 1-7, на островах перейдет к восточному, северо-восточному и усилится 5-11, порывы до 15 м/с. Температура воздуха -8..-14, местами до -17, на островах и местами на побережье -2..-7°C.
Днем: Облачно. Во многих местах снег и метель, с большой вероятностью по югу Эстонии. Ветер северо-восточный, восточный 5-12, на побережье порывы 15, в районе Рижского залива до 18 м/с. Температура воздуха -2..-8, на северо-востоке до -10°C.
Суббота, 04.12
Ночью: В основном облачно. Во многих местах снег и метель. Ветер северный и северо-восточный 5-12, на побережье порывы 15, в Рижском заливе до 18 м/с. Температура воздуха -2..-8°C.
Днем: Облачно, на островах с прояснениями. Во многих местах снег, местами метель, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер северной четверти 3-9, порывы 12, на побережье северный и северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха -2..-7, на побережье островов около 0°C.
Воскресенье, 05.12
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер переменных направлений 1-7, на островах и побережье восточный и северо-восточный 6-9, порывы 12 м/с. Температура воздуха -8..-14, местами до -17, на островах и местами на побережье -2..-8°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег. На материковой части ветер восточной четверти 3-9 м/с, на островах и в прибрежных районах восточный, северо-восточный 7-11, вечером порывы 15 м/с. Температура воздуха -4..-9, местами до -14, га побережье островов -1..-3°С.
Как обещает в Maaleht синоптик Эле Педасаар, кульминацией ближайших морозов станет вечер воскресенья, когда арктическая воздушная масса накроет материковую Эстонию и температура воздуха там при ясной погоде упадет до минус 20°.
С началом новой недели арктический антициклон будет смещаться на просторы России, а его место над странами Балтии постепенно займет идущая с юга область низкого давления.
Облачность увеличится, морозы смягчатся. Последующие дни принесут и снегопады.