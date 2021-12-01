НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Эстонию ждут трескучие морозы: температура опустится до -20°. Сильно похолодает уже в ночь на четверг!

Четверг, 02.12

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, местами метель. Ветер северо-западный, западный 5-12, на островах и побережье порывы 18 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха -2..-8, местами до -17. на побережье островов местами до +1°С.

Днем: Переменная облачность. Местами снег. Ветер западной четверти 3-9, на побережье порывы до 14, в первой половине дня 16 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -1..-7, на островах 0..-2°С, к вечеру понизится . На дорогах скользко!

Пятница, 03.12

Ночью: Облачность увеличится. Местами снег, к утру вероятность осадков возрастет. Ветер переменный 1-7, на островах перейдет к восточному, северо-восточному и усилится 5-11, порывы до 15 м/с. Температура воздуха -8..-14, местами до -17, на островах и местами на побережье -2..-7°C.

Днем: Облачно. Во многих местах снег и метель, с большой вероятностью по югу Эстонии. Ветер северо-восточный, восточный 5-12, на побережье порывы 15, в районе Рижского залива до 18 м/с. Температура воздуха -2..-8, на северо-востоке до -10°C.

Суббота, 04.12

Ночью: В основном облачно. Во многих местах снег и метель. Ветер северный и северо-восточный 5-12, на побережье порывы 15, в Рижском заливе до 18 м/с. Температура воздуха -2..-8°C.

Днем: Облачно, на островах с прояснениями. Во многих местах снег, местами метель, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер северной четверти 3-9, порывы 12, на побережье северный и северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха -2..-7, на побережье островов около 0°C.

Воскресенье, 05.12

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер переменных направлений 1-7, на островах и побережье восточный и северо-восточный 6-9, порывы 12 м/с. Температура воздуха -8..-14, местами до -17, на островах и местами на побережье -2..-8°С.