Утепляемся! На выходных ожидается до 17 градусов мороза

Суббота, 04.12:

Ночью: Облачно с прояснениями, Местами снег. Ветер северных направлений 3-9, до полуночи на северо-восточном побережье порывами до 12 м/с, утром ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха -4..-10, местами до -15°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер переменных направлений 1-7, вечером восточных направлений 3-9, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -3..-8, на юге материковой части -10..-15°С.

Воскресенье, 05.12:

Ночью: Переменная облачность. Местами снег, возможна метель. Ветер северо-восточный, восточный 3-9, на побережье до 12, порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -10..-17, на островах -5..-11°C.

Днем: Переменная облачность. Местами снег, возможна метель. Ветер северо-восточный, восточный 3-9, на побережье до 12, порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -10..-17, на островах -5..-11°C.

Понедельник, 06.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер северо-восточный, восточный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -12..-17, местами -20, на побережье местами -7..-10°C.

Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах снег. Ветер северо-восточный, восточный 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с, вечером ветер северных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха -10..-15, на побережье местами -6..-9°C.

Вторник, 07.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер северных направлений перейдет к западным направлениям 3-8 м/с. Температура воздуха -12..-17, местами -20, на побережье местами -6..-10°C, к утру немного повысится.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер западных направлений 3-8, на северном побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -4..-10, местами до -12°C.