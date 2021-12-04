Уборка снега в Таллинне идет полным ходом. Ожидается возобновление снегопада

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отметил, что сегодня рано утром в столице шел сильный снегопад — в целом толщина снежного покрова составила 15 сантиметров, хотя синоптики предсказывали не более 3,5 сантиметров осадков. “С самого утра фирмы, предоставляющие услуги по уборке улиц согласно договорам, заключенным с Таллиннским департаментом коммунального хозяйства и окружающей среды, а также районными управами, вывели на дороги всю имеющуюся у них в распоряжении технику. Постоянно работает около сотни единиц снегоуборочной техники, в том числе снегоуборочные машины и трактора, а также 33 бригады дворников, — уточнил Свет. — В ближайшее время начнется вывоз снега в тех местах, где дорожное движение осложняется из-за снежных отвалов”.

Вице-мэр также напоминает всем автоводителям, что хотя в зимних условиях уборка снега и обработка против обледенения осуществляется круглосуточно, при сильном снегопаде необходимо планировать время своих поездок с учетом сложных дорожных условий, чтобы вовремя добраться до места назначения.

Согласно прогнозу погоды, снегопад возобновится уже этой ночью, поэтому необходимо быть готовыми к своевременной уборке тротуаров.

Уборку снега и обработку против обледенения на прилегающих к частной территории тротуарах должен обеспечивать собственник этого участка или здания. Согласно таллиннским Правилам благоустройства, владельцы недвижимости при желании имеют возможность заказать услугу уборки у города. Соответствующий договор может быть заключен с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, если подлежащий очистке тротуар расположен вдоль магистрали, по которой движется общественный транспорт.