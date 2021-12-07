Сегодня ночью температура упала до -29°C. Что нас ждет в ближайшие дни?

До -29 температура упала и в местечке Кяэпа в Йыгеваском уезде.

26-градусный мороз в шесть утра во вторник стоял в Йыгева, Вяйке-Маарья, Отепя, Муствеэ, Тарту, Вильянди и Выру. Всего на один градус теплее было в Йыхви, Тюри и Валга.

Температура воздуха ниже 20 градусов была также в Нарве, Пярну, Куузику, Курессааре и Виртсу.

Как прогнозируют синоптики, сегодня днем ожидается переменная облачность. Местами снег. На востоке Эстонии ветер западной четверти 3-9, на западе переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -9..-16, на побережье островов местами -5°С.

Среда, 08.12:

Ночью: Переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-7, на побережье Вирума и в Рижском заливе ветер западной четверти до 10 м/с. Температура воздуха -11..-16, местами до -21, на островах и в прибрежных раойнах -6..-10°C.

Днем: Переменная облачность. В отдельных местах возможен небольшой снег. Ветер слабый и неустойчивый, на островах усилится южный и юго-восточный 3-8, порывы 11 м/с. Температура воздуха -7..-12, местами до -15, на побережье островов до -5°C.

Четверг, 09.12:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 1-5, на островах юго-восточный 4-9, порывы 12 м/с. Температура воздуха -12..-17, местами -20, на островах и западном побережье -5..-11°C.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Метель. Ветер перейдёт к юго-восточному, восточному и усилится 3-8, на островах до 10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха -7..-12, на островах и местами на побережье -4..-6°C.

Пятница, 10.12:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Усилится восточный, юго-восточный ветер 5-12, на островах порывы 18 м/с. Температура воздуха -12..-17, на побережье островов до -10°С.

Днем: Облачность увеличится. Начиная с острово пойдёт снег, метель. Ветер восточный, юго-восточный 7-13, порывы 15, на островах до 20 м/с. Температура воздуха -8..-13, на побережье островов местами до -5°С.