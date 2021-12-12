Погода на ближайшие дни: от снега и метели до +6 градусов

Понедельник, 13.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Снег и мокрый снег преимущественно на востоке Эстонии, на западе лишь в отдельных местах дождь или мокрый снег. Во многих местах туманы и гололед. Ветер западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Днём: Облачно с отдельными прояснениями. Кое-где слабый снег или мокрый снег. В дополуденные часы во многих местах сохранятся туманы и гололед. Ветер западных направлений 3-9 м/с, вечером станет южных направлений. Температура воздуха -1..+3°С.

Вторник, 14.12:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром на западе Эстонии вероятность осадков увеличится. Южный, юго-западный ветер усилится 5-10, утром на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..-5, на островах 0..+2, к утру на западе континентальной части тоже повысится до +2°С.

Днём: Облачно. Зона осадков распространится с запада на восток. На западе Эстонии дождь и мокрый снег, на востоке мокрый снег и снег, местами метель. Опасность гололеда! Ветер южный, юго-западный 5-12, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии 0..+4, на востоке 0..-3°С, к вечеру повысится.

Среда, 15.12:

Ночью: Облачно. На востоке Эстонии во многих местах мокрый снег и снег, после полуночи осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 4-10, утром на островах усилится порывами до 15 м/с. Температура воздуха на -1..+4°С.

Днём: Облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха +2..+6°С.

Четверг, 16.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, после полуночи осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 4-10 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днём: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь или мокрый снег, к вечеру осадков станет меньше. Ветер юго-западный, западный 4-10 м/с, в середине дня, начиная с запада, ветер перейдет к северо-западному 5-11, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 1..5°С.