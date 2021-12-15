ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Неужели праздники порадуют нас идеальной зимой?

Синоптик Кайро Кийтсак поделился в соцсетях составленной шведским порталом Meteologix картой, на которой видно, что через неделю в России вероятно похолодает и холода распространятся в сторону юга-юго-запада. ”Холоднее станет и у нас, но насколько, это пока неясно. Будем следить”, — отметил он.

Согласно российскому порталу gosmeteo, до конца этой недели в Таллинне температура воздуха днем будет выше нуля, погодные условия дождливые, облачно. На следующей же недели похолодает, столбик термометра опустится до -5..-9 градусов. Выпадет снег. 23 и 24 декабря ночью температура воздуха опустится до –15, но в последующие дни потеплеет и ночью не будет холоднее -7.

Согласно эcтонской метеослужбе, через неделю область низкого давления распространится через Россию к югу, ее ложбина принесет в Эстонию очень холодные воздушные массы. Во многих местах выпадет снег.

После рождества погодные условиях будут примерно такими же. Температура воздуха ниже нуля, но не холоднее -8. На новый года также ожидается снег, температура воздуха в районе -5.