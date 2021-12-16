Скоро в Эстонии похолодает

Пятница, 17.12:

Ночью: Переменная облачность. Местами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -2..+2, на побережье островов до +4°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами 15-17 м/с, во второй половине дня постепенно ослабеет. Температура воздуха 0..+5°С

Суббота, 18.12:

Ночью: Облачность увеличится. После полуночи начиная с северо-запада снег, мокрый снег и дождь. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 0..-5, к утру на западе повысится до +1..+4°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег и дождь, к вечеру осадки прекратятся. Ветер северо-западный, западный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха повысится в течение дня до +2..+6°C.

Воскресенье, 19.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 5-11, на побережье порывами до 15, на островах до 17 м/с. Температура воздуха -1..+3°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, во второй половине дня осадки перейдут в снег. Ветер северо-западный, северный 6-12, на побережье порывы 15-18 м/с, во второй половине дня на северном побережье повернет на северо-восточный. Температура воздуха -1..+3°C, во второй половине дня понизится.

Понедельник, 20.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на островах мокрый снег. Ветер северо-восточный, северный 7-13, на побережье порывы до 17 м/с, на северном побережье до 15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха понизится к утру -2..-8°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер северо-восточный, северный 7-14, на побережье порывы 17-20 м/с. Температура воздуха в первой половине дня -2..-8, к вечеру -5..-11°C.

Согласно порталу gismeteo, со следующего понедельника по четверг температура воздуха будет колебаться от -8 до -10 градусов, а вот 24 декабря ночью опустится до -17 градусов.