Похолодает уже сегодня вечером! Неделя начнется морозами и метелями: температура понизится до -15!(11)
В ближайшие дни в Эстонию вернутся морозы, ожидается снег и метель. В ночь на среду температура понизиться до -15 градусов.
Понедельник, 20.12
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт снег, метель. Ветер северный, северо-восточный 6-11, порывы до 15, на островах и побережье 9-15, порывы до 20 м/с. Температура воздуха -2..-8°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт снег, метель. Ветер северный 6-11, порывы 15, на островах и побережье 9-14, порывы до 20 м/с. Температура воздуха -3..-8°С, во второй половине дня постепенно понизится
Вторник, 21.12
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег и метель. Ветер северный,северо-западный 5-11, на островах и побережье порывы 9-14, порывы до 20 м/с, утром ослабеет. Температура воздуха -7..-12, на побережье островов местами -3..-6°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -5..-11, на побережье островов до -3°C.
Среда, 22.12
Ночью: Облачно, местами с кратковременными прояснениями. Местами снег. Ветер северных направлений 2-9 м/с. Температура воздуха -5..-11, на юго-востоке Эстонии местами до -15°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер северных направлений 2-9 м/с. Температура воздуха -6..-12, на побережье островов местами -4°C.
Четверг, 23.12
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами снег, утром на островах и северо-западном побережье густой снегопад. Ветер переменных направлений 1-7, утром в прибрежных районах усилится западный и юго-западный 8-11, порывы до 14 м/с. Температура воздуха -7..-13, на востоке местами до -18, на побережье островов до -4°С.
Днем: Облачно, в отдельных местах с прояснениями. Во многих местах пройдёт снег и метель. Ветер юго-западный и южный 6-10, порывы 14, на островах и побережье 9-13, порывы до 18 м/с. Температура воздуха по западу 0..-4, по востоку страны -5..-10°С.
Таллиннские власти предупреждают об ухудшении дорожных условий!
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства предупреждает участников движения о том, что в воскресенье вечером погодные условия изменятся.
Согласно прогнозу, сегодня вечером температура воздуха опустится ниже нуля градусов, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, из-за чего дороги и тротуары могут стать скользкими. На следующей неделе преимущественно сохранится минусовая температура воздуха, снегопады продолжатся, и дорожные условия могут быстро меняться.
Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг призывает всех участников дорожного движения к внимательности.
”Водителям следует выбирать подходящую скорость движения и соблюдать достаточную дистанцию. Запаситесь временем для прибытия в пункт назначения, и начинайте движение медленно, поскольку зимние дорожные условия требуют некоторой адаптации. Учитывать опасность скольжения должны также пешеходы и пользователи средств индивидуальной мобильности”, — сказал Сульг.
Обслуживающие предприятия, являющиеся договорными партнерами города, оперативно следят за погодными условиями. Они готовы предупреждать образование наледи, а также осуществлять противогололедную обработку и уборку снега на основании циклов обслуживания.
Собственники недвижимости должны быть готовы к очистке тротуаров. Уборку снега и обработку против обледенения на прилегающих к частной территории тротуарах должен обеспечивать собственник этого участка или здания.