Утепляемся! Сегодня в Эстонию возвращаются снег, метель и морозы

Вторник, 21.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, метель. Ветер в континентальной части северных направлений 3-8, порывы 12 м/с, на островах и побережье северный, северо-восточный ветер 9-14, в начале ночи порывы до 20 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -6..-11, на побережье островов местами -2..-5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный снег, кое-где метель. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -6..-10, на побережье островов местами -3..-5°С.

Среда, 22.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -5..-10°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер преимущественно северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха -5..-10°C.

Четверг, 23.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами снег, к утру новая зона плотных осадков достигнет островов и северо-западного побережья, местами метель. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, после полуночи постепенно усилится западный, юго-западный ветер 5-11, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -8..-13, на островах и западном побережье -3..-7, к утру на островах повысится до 0°С.

Днем: Облачно. Во многих местах снег и метель, на островах и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 6-12, порывы 15, на отсровах и побережье до 18 м/с. Температура воздуха повысится на западе Эстонии до -1..+2, на востоке до -1..-4°С.

Пятница, 24.12:

Ночью: Облачно. Во многих местах снег и метель, на островах в начале ночи и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 6-12, порывы 15, на островах и побережье до 18 м/с, рано утром, начиная с севера, ветер перейдет к северному, северо-западному и немного ослабеет. Температура воздуха понизится к утру до -3..-8°С.

Днем: Облачно. Во многих местах снег, кое-где метель. В середине дня, начиная с запада, облачность рассеется и осадки пойдут на убыль. Ветер северный, северо-западный 3-9, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -3..-8°С, во второй половине дня, начиная с севера, быстро понизится до -12..-17, на островах до -4..-10°C.