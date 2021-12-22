Прогноз синоптика: на Рождество ждем зимнюю прохладу, которая сохранится, видимо, до Нового года

Такой оттепели, чтобы детвора принялась лепить снеговиков, в рождественский сочельник (пятница, 24 декабря) синоптики не ожидают. Согласно прогнозу, Дед Мороз будет обходить дома в легкий морозец и небольшой снегопад.

"В Западной Эстонии в ночь на сочельник температура будет около нуля, в небольшом плюсе, — сказала Пальяк Delfi. — Но утро уже будет везде морозное, от -4 до -8 градусов, похолодает довольно быстро".

Ночью пройдет мокрый снег или дождь, в зависимости от того, выше или ниже нуля будет находиться столбик термометра.

Утром в пятницу на Хийумаа и побережье Финского залива ожидаются снегопады и метели.

Во второй половине дня местами облачность прояснится и даже выглянет солнце. Похолодает.

Похожая погода сохранится в первый и второй день Рождества.

Погоду на новогоднюю ночь предсказывать труднее. "Погода сейчас довольно изменчива и неустойчива, даже на Рождество ее трудно прогнозировать, — говорит Пальяк. — Но, скорее всего, будет погода будет по-зимнему холодная, а точнее можно будет сказать в начале следующей недели".