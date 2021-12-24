Осторожно: метель продолжается, ветер может быть очень сильным

Во многих местах идет снег. Дорожные условия на второстепенных дорогах могут быть тяжелыми.

В течение дня будет облачно, ожидается снег и метель. Во второй половине дня на юге Эстонии осадки будут особенно сильными. Температура везде упала ниже нуля. На побережье и на островах дует сильный ветер, порывами до 20 м/с.

”Мы напоминаем участникам дорожного движения, что дорожные условия зимой — зимние, и хотя транспортный департамент и коммунальные службы делают все возможное, при движении на дорогах необходимо учитывать наличие снега и снежных заносов", — отметили в департаменте.

Как прогнозируют синоптики, сегодня днем до полудня будет облачно. Пройдет снег с метелью. К середине дня, начиная с северо-западной Эстонии, облачность и осадки поредеют. Ветер северо-западный и западный 4-10, на островах и побережье ветер северо-западный и северный до 12, порывами 15, во второй половине дня на островах до 20 м/с. Температура воздуха -4..-9, после обеда понизится до -13, на островах и западном побережье -2..-6°С.

Суббота, 25.12:

Ночью: Переменная облачность. На островах и по северу Эстонии временами снег, в остальных местах вероятность осадков меньше. Ветер западный и северо-западный 2-7, на побережье до 12, на островах порывами 17 м/с. Температура воздуха -8..-13, местами до -15, на островах -3..-8°С.

Днем: Переменная облачность. На западе Эстонии временами пройдет снег, в остальных местах отдельные ливни снега. Вечером осадков станет больше. Ветер юго-западный, западный 3-9, на побережье северо-западный ветер до 11, порывами 15, вечером на островах и побережье Финского залива до 20 м/с. Температура воздуха -6..-11, на островах и западном побережье до -5°С.