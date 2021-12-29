НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь(2)
31 декабря погоду в Эстонии будет определять покрывающая Скандинавию область низкого давления, которая обусловит поступление в страны Балтии теплых и влажных воздушных масс. Начиная с Западной Эстонии температура воздуха будет повышаться, к ночи столбик термометра местами поднимется выше нуля. Снегопад сменит мокрый снег и даже дождь, прогнозирует в газете Maaleht синоптик Кайро Кийтсак.
Четверг, 30.12
Ночью: Облачно. Временами снег, местами также поземок. Ветер южный, юго-восточный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -6..-11, на островах и западном побережье -2..-5°C.
Днем: Облачно. Местами снег, вечером на островах также мокрый снег, увеличится опасность гололеда. Ветер преимущественно южный 3-9, на островах и западном побережье усилится южный, юго-западный ветер 11, порывами до 16 м/с. Температура воздуха -5..-7, на островах и западном побережье -1..-4 °C, к вечеру повысится до +1°C.
Пятница, 31.12
Ночью: Преимущественно облачно. Осадки распространятся через материк, пройдет снег и мокрый снег, на востоке Эстонии также ледяной дождь, начиная с запада осадки перейдут в дождь. Большая опасность гололеда! Утром осадки поредеют. Ветер южный и юго-западный 5-10, на островах порывами 15 м/с. Температура воздуха в начале ночи на западе Эстонии -1..+2, на востоке -1..-6°C, после полуночи повсеместно повысится.
Днем: Облачно с прояснениями. В некоторых местах пройдет дождь, в первой половине дня на востоке Эстонии также и мокрый снег. Гололед. Ветер юго-западный и южный 5-10, на побережье порывами 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 0..+4°C.
Суббота, 01.01
Ночью: Облачно. В начале ночи местами пройдет дождь. После полуночи, начиная с севера, осадки распространятся более широко и перейдут в мокрый снег. Ветер западных направлений 2-7 м/с, после полуночи, развернется к северной четверти и усилится. Температура воздуха -1..+3°C, к утру на севере Эстонии понизится.
Днем: Облачно. Временами пройдет мокрый снег и снег, метель, на юге также дождь. После обеда вероятность осадков уменьшится. Ветер северо-западный и северный усилится 5-11, порывами 15, на островах 18 м/с. Температура воздуха -4..+1°C, к вечеру повсеместно понизится ниже 0°C. Дороги обледенеют и станут скользкими!
Воскресенье, 02.01
Ночью: В начале ночи более ясная погода, после полуночи более облачная и утром на островах пройдет снег, позёмок. Ветер развернётся с западных направлений на южные 2-7 м/с, на островах утром усилится юго-восточный ветер порывами 12 м/с. Температура воздуха на островах -2..-7, на материке -8..-13, при длительных прояснениях до -18°C.
Днем: Преимущественно облачно. Осадки в виде снега к вечеру распространятся через материк, метель. На островах осадки перейдут в мокрый снег и дождь, опасность гололёда. Ветер юго-восточный и южный усилится 5-11, порывами 15, на островах и побережье до 18 м/с, вечером на островах развернётся на юго-западный и ослабеет. Температура воздуха на островах и западном побережье 0..-4°C, во внутренних районах материка -5..-10°С, вечером на западе Эстонии повысится выше 0°C.
Погоду в начале новой недели будет определять мощный циклон, располагающийся над Северной Европой. Погода будет неустойчивой, высока опасность гололеда. Попеременно будут идти дождь, мокрый снег и снег. Температура воздуха на материке –1…+2, на островах +4°.
Во вторник (4.01) или среду (5.01) характер погоды резко изменится. С северо-запада начнут поступать холодные воздушные массы, ожидается сильный ветер, погода вновь станет зимней, велика вероятность метелей.