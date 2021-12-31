Погода на Новый год: сохранится ли зимняя сказка?
Каким будет последний день 2021 года и начало 2022? Смотрите прогноз от pogoda.ee!
Пятница, 31.12:
Ночью: В основном облачно. Осадки распространятся по всей Эстонии. Снег, мокрый снег, в континентальной части ледяной дождь. Начиная с запада осадки перейдут в дождь и к утру станут реже. Высока опасность гололеда. Под утро во многих местах образуется туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, на побережье порывы 15-17 м/с, после полуночи ослабеет и, начиная с островов, станет западных направлений. Температура воздуха в начале ночи на западе Эстонии -1..+3, на востоке -2..-6°C, после полуночи везде повысится.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Опасность гололеда. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+4°C, к вечеру на севере Эстонии понизится ниже 0°C и на дорогах гололедица.
Суббота, 01.01:
Ночью: Облачно. В начале ночи местами дождь, во многих местах туман. После полуночи, начиная с севера, осадки распространятся более широко и перейдут в мокрый снег, рано утром в снег. Ветер западных направлений 2-7 м/с, после полуночи развернется к северному и северо-западному и усилится на островах и побережье 7-11, порывами до 15, утром до 14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха -3..+3°C, к утру, начиная с севера, понизится, увеличится опасность гололедицы.
Днем: Облачно с прояснениями. Осадки в виде снега и мокрого снега в первой половине дня постепенно отойдут с южной части Эстонии на юго-восток местами метель. В то же время, начиная с севера, вероятность осадков уменьшится, и облачность рассеется. Ветер северный и северо-западный 6-11, порывами 15, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -4..+1°C, к вечеру повсеместно понизится ниже 0°C. Дороги обледенеют и станут скользкими!
Воскресенье, 02.01:
Ночью: В начале ночи более ясная погода, после полуночи, начиная с запада, облачность постепенно уплотнится, и утром на островах пройдет снег, позёмок. Ветер развернётся с западных направлений на южные 2-7 м/с, на островах утром усилится юго-восточный ветер порывами 12 м/с. Температура воздуха на островах и западном побережье -2..-7, во внутренних районах материка -8..-13, при длительных прояснениях до -18°C.
Днем: Преимущественно облачно. Осадки в виде снега к вечеру распространятся через материк, метель. На островах осадки перейдут в мокрый снег и дождь, опасность гололёда. Ветер юго-восточный и южный усилится 4-11, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха на островах и западном побережье 0..-4, во внутренних районах материка -5..-10°C.
Понедельник, 03.01:
Ночью: Облачно. Во многих местах снег, метель, на островах также мокрый снег и дождь, опасность гололеда. Ветер южный, юго-восточный 4-11, перед полуночью на побережье порывами до 15 м/с, к утру ослабеет и развернется на островах на западный. Температура воздуха на материке -3..-8, на островах и западном побережье поднимется к утру до 0..+3°.
Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах снег, на западе Эстонии также мокрый снег и дождь. Начиная с запада,осадки постепенно перейдут в дождь, большая опасность гололёда. Ветер юго-восточный и южный, на островах и вечером также в западной части материка западный и юго-западный 3-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха в центральной и восточной Эстонии -2..-5, на западе страны -1..+3°C.