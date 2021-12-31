Погода на Новый год: сохранится ли зимняя сказка?

Пятница, 31.12:

Ночью: В основном облачно. Осадки распространятся по всей Эстонии. Снег, мокрый снег, в континентальной части ледяной дождь. Начиная с запада осадки перейдут в дождь и к утру станут реже. Высока опасность гололеда. Под утро во многих местах образуется туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, на побережье порывы 15-17 м/с, после полуночи ослабеет и, начиная с островов, станет западных направлений. Температура воздуха в начале ночи на западе Эстонии -1..+3, на востоке -2..-6°C, после полуночи везде повысится.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Опасность гололеда. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+4°C, к вечеру на севере Эстонии понизится ниже 0°C и на дорогах гололедица.

Суббота, 01.01:

Ночью: Облачно. В начале ночи местами дождь, во многих местах туман. После полуночи, начиная с севера, осадки распространятся более широко и перейдут в мокрый снег, рано утром в снег. Ветер западных направлений 2-7 м/с, после полуночи развернется к северному и северо-западному и усилится на островах и побережье 7-11, порывами до 15, утром до 14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха -3..+3°C, к утру, начиная с севера, понизится, увеличится опасность гололедицы.

Днем: Облачно с прояснениями. Осадки в виде снега и мокрого снега в первой половине дня постепенно отойдут с южной части Эстонии на юго-восток местами метель. В то же время, начиная с севера, вероятность осадков уменьшится, и облачность рассеется. Ветер северный и северо-западный 6-11, порывами 15, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -4..+1°C, к вечеру повсеместно понизится ниже 0°C. Дороги обледенеют и станут скользкими!

Воскресенье, 02.01: