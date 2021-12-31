Осторожно! Переменчивая погода способствует образованию опасных сосулек

Как заверил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, обслуживающие предприятия, являющиеся договорными партнерами города, оперативно следят за погодными условиями. Они готовы предупреждать образование наледи, а также осуществлять противогололедную обработку и уборку снега в условиях, когда погода может быстро меняться.

“Чередование плюсовой и минусовой температуры чревато образованием опасных сосулек на крышах зданий и гололеда на тротуарах. Все это может представлять опасность для людей, передвигающихся по улицам, — отметил Свет. — Поэтому собственники недвижимости должны следить за состоянием тротуара, расположенного между проезжей частью и участком недвижимости, и обеспечивать его противогололедную обработку. Также необходимо следить, чтобы крыши были очищены от снега и опасных сосулек в соответствии с требованиями безопасности”.

Уборку снега и льда на прилегающих к частной территории тротуарах, а также их обработку против обледенения должен обеспечивать собственник этого участка или здания.

Об опасных сосульках следует сообщать в Муниципальную полицию по телефону 14410. Муниципальная полиция может связаться с собственником здания, чтобы ликвидировать опасную ситуацию.